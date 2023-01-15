Рейтинг@Mail.ru
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/odessa-1844967410.html
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье - РИА Новости, 15.01.2023
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье
Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничения лимитов на потребление электроэнергии, сообщили в коммунальном предприятии... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:44
2023-01-15T12:44
одесса
украина
в мире
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничения лимитов на потребление электроэнергии, сообщили в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". "Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", - говорится в сообщении "Одесгорэлектротранс" в соцсети. Накануне в одесском горсовете сообщили о приостановке работы городского электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии.
https://ria.ru/20230114/vzryv-1844864998.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_579:0:3147:1926_1920x0_80_0_0_dd915dd577f517f88c1663f5dc8a88f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, в мире, одесская область
Одесса, Украина, В мире, Одесская область
12:44 15.01.2023
 
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье

Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничений

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничения лимитов на потребление электроэнергии, сообщили в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс".
"Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", - говорится в сообщении "Одесгорэлектротранс" в соцсети.
Накануне в одесском горсовете сообщили о приостановке работы городского электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 16:35Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе
 
ОдессаУкраинаВ миреОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала