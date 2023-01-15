https://ria.ru/20230115/odessa-1844967410.html
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье - РИА Новости, 15.01.2023
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье
Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничения лимитов на потребление электроэнергии, сообщили в коммунальном предприятии... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:44
2023-01-15T12:44
2023-01-15T12:44
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничения лимитов на потребление электроэнергии, сообщили в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". "Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", - говорится в сообщении "Одесгорэлектротранс" в соцсети. Накануне в одесском горсовете сообщили о приостановке работы городского электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Одесса, Украина, В мире, Одесская область
Электротранспорт не будет работать в Одессе в воскресенье
Электротранспорт не будет работать в воскресенье в Одессе из-за ограничений