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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Широкой Балке в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/obstrel-1844989539.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Широкой Балке в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Широкой Балке в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Широкой Балке в ДНР
Украинские войска в 11.30 обстреляли Широкую Балку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:27
2023-01-15T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 обстреляли Широкую Балку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230115/skhron-1844984991.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Горловка
13:27 15.01.2023
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Широкой Балке в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Широкой Балке шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 обстреляли Широкую Балку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Российский боец обследует территорию в районе, где был обнаружен схрон с оружием - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 12:49В мире
В Запорожской области нашли схрон с оружием ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаГорловка
 
 
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