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Два мирных жителя погибли при украинском обстреле Новопскова в ЛНР

Два мирных жителя погибли при украинском обстреле Новопскова в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2023

Два мирных жителя погибли при украинском обстреле Новопскова в ЛНР

Жертвами обстрела поселка Новопсков в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ стали два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:26

2023-01-15T11:26

2023-01-15T12:55

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ЛУГАНСК, 15 янв — РИА Новости. Жертвами обстрела поселка Новопсков в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ стали два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК. По информации ведомства, украинские войска выпустили по поселку ракету из РСЗО HIMARS."В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения, а также разрушен жилой дом", — говорится в публикации. ВСУ постоянно обстреливают Новопсков, в конце декабря ракеты HIMARS разрушили там два жилых дома и повредили еще 20.РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/challenger-1844847004.html

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в мире, космос - риа наука, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin