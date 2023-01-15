https://ria.ru/20230115/nepal-1844955438.html
Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале
Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале
Разбившийся в Непале самолет перед катастрофой потерял скорость и завалился на крыло, пожара или дыма перед крушением не было, рассказал РИА Новости очевидец ЧП РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:22
2023-01-15T11:22
2023-01-15T12:42
в мире
непал
катманду
александр коваль
россия
крушение пассажирского самолета в непале
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Разбившийся в Непале самолет перед катастрофой потерял скорость и завалился на крыло, пожара или дыма перед крушением не было, рассказал РИА Новости очевидец ЧП Александр Ковалев. "Самолет заходил на посадку и заходил очень низко. Мы в это время собирали крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать", - сказал очевидец. По его словам, самолет потерял скорость и свалился на левое крыло. "После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", - сказал Александр. Он добавил, что самолет упал в речку между старым и новым аэропортом, все обломки лежат там. "Мы доехали, там все уже догорало. Народа много, не пройти", - сказал очевидец. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места крушения самолета в Непале
Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
2023-01-15T11:22
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, катманду, александр коваль, россия, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Александр Коваль, Россия, Крушение пассажирского самолета в Непале
11:22 15.01.2023 (обновлено: 12:42 15.01.2023)
Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале
Россиянин Ковалев рассказал, что перед крушением в Непале самолет завалился на крыло
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Разбившийся в Непале самолет перед катастрофой потерял скорость и завалился на крыло, пожара или дыма перед крушением не было, рассказал РИА Новости очевидец ЧП Александр Ковалев.
"Самолет заходил на посадку и заходил очень низко. Мы в это время собирали крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать", - сказал очевидец.
По его словам, самолет потерял скорость и свалился на левое крыло.
"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", - сказал Александр.
Он добавил, что самолет упал в речку между старым и новым аэропортом, все обломки лежат там.
"Мы доехали, там все уже догорало. Народа много, не пройти", - сказал очевидец.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду
, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России
в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.