https://ria.ru/20230115/nepal-1844955438.html

Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале

Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Непале

Разбившийся в Непале самолет перед катастрофой потерял скорость и завалился на крыло, пожара или дыма перед крушением не было, рассказал РИА Новости очевидец ЧП РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:22

2023-01-15T11:22

2023-01-15T12:42

в мире

непал

катманду

александр коваль

россия

крушение пассажирского самолета в непале

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Разбившийся в Непале самолет перед катастрофой потерял скорость и завалился на крыло, пожара или дыма перед крушением не было, рассказал РИА Новости очевидец ЧП Александр Ковалев. "Самолет заходил на посадку и заходил очень низко. Мы в это время собирали крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать", - сказал очевидец. По его словам, самолет потерял скорость и свалился на левое крыло. "После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", - сказал Александр. Он добавил, что самолет упал в речку между старым и новым аэропортом, все обломки лежат там. "Мы доехали, там все уже догорало. Народа много, не пройти", - сказал очевидец. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html

непал

катманду

россия

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T11:22 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, александр коваль, россия, крушение пассажирского самолета в непале