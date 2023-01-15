https://ria.ru/20230115/nepal-1844954291.html

Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета

Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета - РИА Новости, 15.01.2023

Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета

Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Непала, выясняет судьбу россиян, находившихся на борту разбившегося самолета. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:15

2023-01-15T11:15

2023-01-15T11:24

непал

россия

в мире

крушение пассажирского самолета в непале

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Непала, выясняет судьбу россиян, находившихся на борту разбившегося самолета.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли."На борту находились 72 человека, из них четверо граждан России. Их судьба выясняется. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными ведомствами", - сообщила дипмиссия в своем Телеграм-канале.

непал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

непал, россия, в мире, крушение пассажирского самолета в непале