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Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета
Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета - РИА Новости, 15.01.2023
Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета
Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Непала, выясняет судьбу россиян, находившихся на борту разбившегося самолета. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:15
2023-01-15T11:15
2023-01-15T11:24
непал
россия
в мире
крушение пассажирского самолета в непале
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Непала, выясняет судьбу россиян, находившихся на борту разбившегося самолета.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли."На борту находились 72 человека, из них четверо граждан России. Их судьба выясняется. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными ведомствами", - сообщила дипмиссия в своем Телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, россия, в мире, крушение пассажирского самолета в непале
Непал, Россия, В мире, Крушение пассажирского самолета в Непале
11:15 15.01.2023 (обновлено: 11:24 15.01.2023)
Посольство выясняет судьбу россиян с разбившегося в Непале самолета
Российское посольство выясняет судьбу соотечественников с разбившегося в Непале самолета