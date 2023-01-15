https://ria.ru/20230115/nepal-1844950625.html
На борту разбившегося в Непале самолета находились 15 иностранцев
На борту разбившегося в Непале самолета находились 15 иностранцев - РИА Новости, 15.01.2023
На борту разбившегося в Непале самолета находились 15 иностранцев
Пятнадцать пассажиров разбившегося в Непале самолета были иностранцами, сообщает издание Online Khabar со ссылкой на список находившихся на борту пассажиров. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:54
2023-01-15T10:54
2023-01-15T12:45
крушение пассажирского самолета в непале
в мире
непал
катманду
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Пятнадцать пассажиров разбившегося в Непале самолета были иностранцами, сообщает издание Online Khabar со ссылкой на список находившихся на борту пассажиров. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли. "Подробная информация о национальностях пассажиров: непальцы – 53, индийцы – 5, русские – 4, ирландцы – 1, корейцы – 2, аргентинцы – 1, австралийцы – 1, французы – 1", - сообщает издание. Сообщатся также, что на этом рейсе было трое младенцев.
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крушение пассажирского самолета в непале, в мире, непал, катманду, россия
Крушение пассажирского самолета в Непале, В мире, Непал, Катманду, Россия
10:54 15.01.2023 (обновлено: 12:45 15.01.2023)
На борту разбившегося в Непале самолета находились 15 иностранцев
Online Khabar: пятнадцать пассажиров разбившегося в Непале самолета были иностранцами