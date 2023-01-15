https://ria.ru/20230115/nepal-1844947509.html

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли - РИА Новости, 15.01.2023

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:29

2023-01-15T10:29

2023-01-15T14:00

в мире

непал

крушение пассажирского самолета в непале

катманду

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей."Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", — сообщил диктор телеканала.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, включая четырех россиян.Ранее телеканал сообщал о гибели 45 человек при крушении самолета.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

непал

катманду

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T10:29 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду, россия