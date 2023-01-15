https://ria.ru/20230115/nepal-1844947509.html
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли - РИА Новости, 15.01.2023
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:29
2023-01-15T10:29
2023-01-15T14:00
в мире
непал
крушение пассажирского самолета в непале
катманду
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей."Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", — сообщил диктор телеканала.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, включая четырех россиян.Ранее телеканал сообщал о гибели 45 человек при крушении самолета.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
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Кадры с места крушения самолета в Непале
Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
2023-01-15T10:29
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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду, россия
В мире, Непал, Крушение пассажирского самолета в Непале, Катманду, Россия
10:29 15.01.2023 (обновлено: 14:00 15.01.2023)
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines погибли