Рейтинг@Mail.ru
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/nepal-1844947509.html
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли - РИА Новости, 15.01.2023
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:29
2023-01-15T14:00
в мире
непал
крушение пассажирского самолета в непале
катманду
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844961730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37cd4a9c325001063e3be58e0e2e44dd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей."Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", — сообщил диктор телеканала.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, включая четырех россиян.Ранее телеканал сообщал о гибели 45 человек при крушении самолета.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
непал
катманду
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места крушения самолета в Непале
Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
2023-01-15T10:29
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844961730_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8692b5c0ea1cd95bf50e1d20342c1f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду, россия
В мире, Непал, Крушение пассажирского самолета в Непале, Катманду, Россия
10:29 15.01.2023 (обновлено: 14:00 15.01.2023)
 
Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines погибли

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", — сообщил диктор телеканала.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, включая четырех россиян.
Ранее телеканал сообщал о гибели 45 человек при крушении самолета.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 11:43
Крупные авиакатастрофы в мире в 2019-2023 годах
 
В миреНепалКрушение пассажирского самолета в НепалеКатмандуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала