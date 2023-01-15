https://ria.ru/20230115/nepal-1844946491.html

Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек

Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек - РИА Новости, 15.01.2023

Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек

Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:25

2023-01-15T10:25

2023-01-15T12:53

в мире

непал

крушение пассажирского самолета в непале

катманду

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html

непал

катманду

россия

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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду, россия