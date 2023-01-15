https://ria.ru/20230115/nepal-1844946491.html
Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек
Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек - РИА Новости, 15.01.2023
Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек
Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:25
2023-01-15T10:25
2023-01-15T12:53
в мире
непал
крушение пассажирского самолета в непале
катманду
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.
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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду, россия
В мире, Непал, Крушение пассажирского самолета в Непале, Катманду, Россия
10:25 15.01.2023 (обновлено: 12:53 15.01.2023)
Количество погибших при крушении самолета в Непале выросло до 45 человек
СМИ: количество погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 45 человек