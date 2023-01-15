https://ria.ru/20230115/nepal-1844942791.html

В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета

В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023

В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines с РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:00

2023-01-15T10:00

2023-01-15T15:13

в мире

непал

крушение пассажирского самолета в непале

катманду

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines с 72 людьми на борту."Выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции", - сообщает издание Pardafas со ссылкой на заявление кабинета министров Непала.Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.Ранее представитель армии Кришна Бхандари сообщил агентству Рейтер, что на месте крушения найдено не менее 16 тел.Причины ЧП выясняются.

https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html

непал

катманду

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T10:00 true PT0M28S

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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду