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В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета
В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023
В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines с РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:00
2023-01-15T10:00
2023-01-15T15:13
в мире
непал
крушение пассажирского самолета в непале
катманду
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines с 72 людьми на борту."Выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции", - сообщает издание Pardafas со ссылкой на заявление кабинета министров Непала.Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.Ранее представитель армии Кришна Бхандари сообщил агентству Рейтер, что на месте крушения найдено не менее 16 тел.Причины ЧП выясняются.
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Кадры с места крушения самолета в Непале
Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
2023-01-15T10:00
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в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале, катманду
В мире, Непал, Крушение пассажирского самолета в Непале, Катманду
10:00 15.01.2023 (обновлено: 15:13 15.01.2023)
В Непале созвали экстренное заседание правительства после крушения самолета
Премьер Непала поручил силовикам провести спасательные операции после крушения самолета