https://ria.ru/20230115/neft-1845019942.html

Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ

Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023

Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ

Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:38

2023-01-15T16:38

2023-01-15T16:38

экономика

цены на нефть

сирия

иран

дамаск (город)

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит. "Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", - сообщает газета в воскресенье. Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам". В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты. Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.

https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html

сирия

иран

дамаск (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сирия, иран, дамаск (город)