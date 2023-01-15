https://ria.ru/20230115/neft-1845019942.html
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ
Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:38
2023-01-15T16:38
2023-01-15T16:38
экономика
цены на нефть
сирия
иран
дамаск (город)
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит. "Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", - сообщает газета в воскресенье. Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам". В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты. Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сирия, иран, дамаск (город)
Экономика, Цены на нефть, Сирия, Иран, Дамаск (город)
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ
WSJ: Иран удвоит цену за дополнительные поставки нефти в Сирию на фоне пика зимнего спроса
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета
Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран
также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит.
"Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", - сообщает газета в воскресенье.
Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам".
В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты.
Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.