Рейтинг@Mail.ru
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/neft-1845019942.html
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ
Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:38
2023-01-15T16:38
экономика
цены на нефть
сирия
иран
дамаск (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит. "Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", - сообщает газета в воскресенье. Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам". В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты. Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.
https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html
сирия
иран
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сирия, иран, дамаск (город)
Экономика, Цены на нефть, Сирия, Иран, Дамаск (город)
16:38 15.01.2023
 
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию, пишут СМИ

WSJ: Иран удвоит цену за дополнительные поставки нефти в Сирию на фоне пика зимнего спроса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит.
"Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", - сообщает газета в воскресенье.
Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам".
В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты.
Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 16:26
Иран предупредил США о последствиях ограничения цен на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьСирияИранДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала