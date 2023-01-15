https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

Редкие сорта: азиаты скупают российскую арктическую нефть

Редкие сорта: азиаты скупают российскую арктическую нефть - РИА Новости, 15.01.2023

Редкие сорта: азиаты скупают российскую арктическую нефть

Индия и Китай начали приобретать у России редкие сорта арктической нефти. Аналитики не исключают, что стремление крупнейших импортеров диверсифицировать закупки РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:08

экономика

китай

россия

индия

международное энергетическое агентство

urals

нефть

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Индия и Китай начали приобретать у России редкие сорта арктической нефти. Аналитики не исключают, что стремление крупнейших импортеров диверсифицировать закупки потеснит ближневосточных конкурентов и принесет Москве дополнительную прибыль.Закупились по полнойЦеновой потолок, введенный 5 декабря "Большой семеркой" (G7), Европейским союзом и Австралией, никак не сказался на азиатских партнерах России. Индия и Китай и раньше получали нефть со скидкой, дешевле 60 долларов за баррель.Но России это тоже выгодно. Рекордные сделки с Пекином и Дели в значительной степени компенсировали потери в Европе.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с февраля Индия увеличила закупки в 36 раз — с 30 тысяч до 1,08 миллиона баррелей в день. И даже опередила Китай (830 тысяч в сутки). Общий поток топлива в Азию вырос втрое — до 2,5 миллиона баррелей. По подсчетам S&P Global Commodities at Sea, доля КНР и Индии в морском экспорте сырой нефти из России достигла 68%. "Азиатские гиганты поглотили европейские баррели практически полностью", — констатировали аналитики.Азиаты не скрывают: они пользуются ситуацией. Их порты и прибрежные НПЗ гораздо ближе к Саудовской Аравии, Ираку, ОАЭ,. Но Россия дает хороший дисконт.Особые сортаПо данным компаний Vortexa и Kpler, Китай приобрел недавно три партии нефти из Арктики: более легкий сорт "Новый порт", сырой "Варандей", а также высокосернистую и плотную Arco.Раньше Arco в основном отправляли в Великобританию и Нидерланды. Теперь европейцы ничего не получат."Арктические сорта переориентировали", — подтверждает ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона. Как отмечают трейдеры, на них тоже дают скидку.Диверсифицировать закупкиКитай хочет диверсифицировать закупки на фоне действующего на Западе потолка цен на российские энергоресурсы, указывает Леонид Хазанов, промышленный эксперт.В нефти из Восточной Сибири и Арктики меньше серы, чем в экспортной смеси Urals. Дизельное топливо получается более качественным."Китай готов брать больше легких сортов, и спрос на них продолжит расти", — уточняет независимый аналитик Дмитрий Адамидов.Потеснить конкурентовИндия в ноябре приобрела 6,67 миллиона баррелей арктической нефти. Это рекорд, отмечает Хазанов.Ближневосточным сортам, в частности Basrah Heavy из Ирака, придется потесниться.Арктические сорта обладают рядом преимуществ и могут использоваться для производства резины, а также в некоторых высокотехнологичных секторах промышленности.

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/kitay-1844644948.html

https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html

https://ria.ru/20221220/tankery-1839833084.html

китай

россия

индия

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, китай, россия, индия, международное энергетическое агентство, urals, нефть