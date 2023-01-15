https://ria.ru/20230115/nedoverie-1844917426.html

Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют власти

Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют власти - РИА Новости, 15.01.2023

Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют власти

Американцы не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена в отношении дела с секретными документами, заявил... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T01:06

2023-01-15T01:06

2023-01-15T01:50

в мире

джо байден

дональд трамп

кевин маккарти

америка

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конгресс сша

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американцы не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена в отношении дела с секретными документами, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.О том, что Байден хранил секретные бумаги в кабинете в центре своего имени, стало известно на этой неделе. Причем, по информации СМИ, доверенные лица президента обнаружили их еще перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс. Позже помощники лидера США нашли новую порцию документов в гараже его частного дома. Утверждается, что все бумаги относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента.Министр юстиции и генпрокурор Меррик Гарланд поручил выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сам Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат. По словам президента, он удивился, узнав о находке, и заявил, что не знает, что это за материалы.Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.В августе прошлого года хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Теперь это грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844899711.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844521072.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти, америка, сша, конгресс сша