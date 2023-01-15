01:06 15.01.2023 (обновлено: 01:50 15.01.2023)
Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют власти
Спикер конгресса США Маккарти: американцы не доверяют власти из-за секретных бумаг Байдена
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американцы не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена в отношении дела с секретными документами, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству", — сказал спикер.
О том, что Байден хранил секретные бумаги в кабинете в центре своего имени, стало известно на этой неделе. Причем, по информации СМИ, доверенные лица президента обнаружили их еще перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс. Позже помощники лидера США нашли новую порцию документов в гараже его частного дома. Утверждается, что все бумаги относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента.
Министр юстиции и генпрокурор Меррик Гарланд поручил выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сам Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат. По словам президента, он удивился, узнав о находке, и заявил, что не знает, что это за материалы.
Вчера, 20:08В доме Байдена нашли новые секретные документы
Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.
В августе прошлого года хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Теперь это грозит ему уголовным преследованием.