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В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная - РИА Новости, 15.01.2023
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В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная
В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная - РИА Новости, 15.01.2023
В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная
Работы по возведению нового пешеходного моста через реку Снежная начинаются в Иркутской области после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:34
2023-01-15T12:34
россия
иркутская область
снежное
общество
владимир путин
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Работы по возведению нового пешеходного моста через реку Снежная начинаются в Иркутской области после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2020 году жительница поселка Новоснежная Татьяна Кучумова обратилась к Владимиру Путину с коллективным обращением о необходимости строительства нового пешеходного моста через реку Снежная. Мост связывает новоснежинцев с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. Там расположены все социальные объекты, аптеки и магазины. Пешеходный мост был построен Байкальской лесоперевалочной базой в 70-е годы прошлого века и находится в аварийном состоянии. После поручения президента РФ была разработана проектная документация. Она успешно прошла экологическую и строительную экспертизы. Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области и муниципалитета. "Подрядчик для проведения работ определен, с ним заключен контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы... Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью", - говорится в сообщении. Согласно поручениям президента РФ, в Иркутской области реализуют еще два проекта. Это капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе и строительство автомобильного моста через реку Куту в Усть-Куте.
https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
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россия, иркутская область, снежное, общество, владимир путин
Россия, Иркутская область, Снежное, Общество, Владимир Путин
12:34 15.01.2023
 
В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная

В Приангарье после обращения местных жителей к президенту строят мост через реку Снежная

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкРабочий посёлок Култук в Иркутской области
Рабочий посёлок Култук в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Рабочий посёлок Култук в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Работы по возведению нового пешеходного моста через реку Снежная начинаются в Иркутской области после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2020 году жительница поселка Новоснежная Татьяна Кучумова обратилась к Владимиру Путину с коллективным обращением о необходимости строительства нового пешеходного моста через реку Снежная. Мост связывает новоснежинцев с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. Там расположены все социальные объекты, аптеки и магазины. Пешеходный мост был построен Байкальской лесоперевалочной базой в 70-е годы прошлого века и находится в аварийном состоянии. После поручения президента РФ была разработана проектная документация. Она успешно прошла экологическую и строительную экспертизы. Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области и муниципалитета.
"Подрядчик для проведения работ определен, с ним заключен контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы... Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью", - говорится в сообщении.
Согласно поручениям президента РФ, в Иркутской области реализуют еще два проекта. Это капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе и строительство автомобильного моста через реку Куту в Усть-Куте.
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РоссияИркутская областьСнежноеОбществоВладимир Путин
 
 
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