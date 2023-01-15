https://ria.ru/20230115/most-1844965283.html

В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная

В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная - РИА Новости, 15.01.2023

В Приангарье после обращения к президенту строят мост через реку Снежная

Работы по возведению нового пешеходного моста через реку Снежная начинаются в Иркутской области после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:34

2023-01-15T12:34

2023-01-15T12:34

россия

иркутская область

снежное

общество

владимир путин

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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Работы по возведению нового пешеходного моста через реку Снежная начинаются в Иркутской области после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2020 году жительница поселка Новоснежная Татьяна Кучумова обратилась к Владимиру Путину с коллективным обращением о необходимости строительства нового пешеходного моста через реку Снежная. Мост связывает новоснежинцев с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. Там расположены все социальные объекты, аптеки и магазины. Пешеходный мост был построен Байкальской лесоперевалочной базой в 70-е годы прошлого века и находится в аварийном состоянии. После поручения президента РФ была разработана проектная документация. Она успешно прошла экологическую и строительную экспертизы. Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области и муниципалитета. "Подрядчик для проведения работ определен, с ним заключен контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы... Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью", - говорится в сообщении. Согласно поручениям президента РФ, в Иркутской области реализуют еще два проекта. Это капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе и строительство автомобильного моста через реку Куту в Усть-Куте.

https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

россия

иркутская область

снежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иркутская область, снежное, общество, владимир путин