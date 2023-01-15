https://ria.ru/20230115/most-1844960290.html
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января - РИА Новости, 15.01.2023
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:56
2023-01-15T11:56
2023-01-15T11:56
общество
россия
чп на крымском мосту
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d58642893dfdb5308da3c706aa44507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чп на крымском мосту, крымский мост
Общество, Россия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января
Автомобильное движение по Крымскому мосту закроют с 13:00 до 18:00 17 января из-за ремонта