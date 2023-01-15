https://ria.ru/20230115/most-1844960290.html

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января - РИА Новости, 15.01.2023

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:56

2023-01-15T11:56

2023-01-15T11:56

общество

россия

чп на крымском мосту

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, чп на крымском мосту, крымский мост