https://ria.ru/20230115/moskvich-1844944096.html

Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"

Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 15.01.2023

Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"

Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.

2023-01-15T10:13

2023-01-15T10:13

2023-01-15T10:13

видео

продажи

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Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3" Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором. Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона. 2023-01-15T10:13 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, продажи, видео