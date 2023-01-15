https://ria.ru/20230115/moskvich-1844944096.html
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 15.01.2023
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.
2023-01-15T10:13
2023-01-15T10:13
2023-01-15T10:13
видео
продажи
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Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором. Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.
2023-01-15T10:13
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, продажи, видео
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.
2023-01-15T10:13
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PT1M07S
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.