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Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 15.01.2023
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Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 15.01.2023
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.
2023-01-15T10:13
2023-01-15T10:13
видео
продажи
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Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.
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Ольга Кожухова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором. Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.
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60
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видео, продажи, видео
Видео, Продажи
Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.
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10:13 15.01.2023
 

Перезагрузка: в автосалонах появился новый кроссовер "Москвич 3"

Читать ria.ru в
Продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3" начались в автосалонах и дилерских центрах столицы. Модель представлена в пяти цветах и двух комплектациях: с механической коробкой передач и вариатором.
Автомобиль оснащен системой "старт-стоп", подушками безопасности, цифровой приборной панелью. Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе – 2,03 миллиона.
 
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