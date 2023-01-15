https://ria.ru/20230115/morozy-1844992582.html
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов - РИА Новости, 15.01.2023
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов
Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:43
2023-01-15T13:43
2023-01-15T13:43
якутск
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. В настоящий момент в Якутии установились 50-градусные морозы. "С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники переходят на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Якутии. Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов.
https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, республика саха (якутия), общество
Якутск, Республика Саха (Якутия), Общество
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов
В Якутии прогнозируют 60-градусные морозы, школьников переведут на дистанционное обучение
ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение.
В настоящий момент в Якутии установились 50-градусные морозы.
"С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники переходят на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Якутии.
Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов.