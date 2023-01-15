https://ria.ru/20230115/morozy-1844992582.html

В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов

В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов - РИА Новости, 15.01.2023

В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов

Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:43

2023-01-15T13:43

2023-01-15T13:43

якутск

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. В настоящий момент в Якутии установились 50-градусные морозы. "С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники переходят на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Якутии. Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов.

https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html

якутск

республика саха (якутия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

якутск, республика саха (якутия), общество