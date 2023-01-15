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В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов - РИА Новости, 15.01.2023
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В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов - РИА Новости, 15.01.2023
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов
Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:43
2023-01-15T13:43
якутск
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение. В настоящий момент в Якутии установились 50-градусные морозы. "С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники переходят на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Якутии. Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов.
https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html
якутск
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якутск, республика саха (якутия), общество
Якутск, Республика Саха (Якутия), Общество
13:43 15.01.2023
 
В Якутии школьников переведут на дистант из-за сильных морозов

В Якутии прогнозируют 60-градусные морозы, школьников переведут на дистанционное обучение

© РИА Новости / Виктория Сергеева / Перейти в медиабанкМестная жительница проходит у новогодней инсталляции в Якутске
Местная жительница проходит у новогодней инсталляции в Якутске - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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Местная жительница проходит у новогодней инсталляции в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Школьники в Якутии, где прогнозируются морозы до минус 62 градусов, переходят на дистанционное обучение.
В настоящий момент в Якутии установились 50-градусные морозы.
"С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники переходят на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Якутии.
Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов.
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ЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Общество
 
 
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