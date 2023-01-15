https://ria.ru/20230115/miss-1844929591.html
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 15.01.2023
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой мисс Вселенная, говорится на сайте конкурса. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:18
2023-01-15T07:18
2023-01-15T12:53
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой мисс Вселенная, говорится на сайте конкурса.Филиппино-американка опередила участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, которая заняла второе место.Третьей стала Андреина Мартинез — конкурсантка из Доминиканской Республики.В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.Корону победительницы она получила из рук предыдущей мисс Вселенная Харнааз Санду из Индии.Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария — и, наконец, трое.Центральным событием последнего дня конкурса стало дефиле в вечерних нарядах под живую музыку в стиле кантри. Организаторы сообщили, что платье Габриэль было расшито восемью тысячами страз и кристаллов. Конкурсанткам также предоставили возможность продемонстрировать интеллектуальные и ораторские способности, отвечая на вопросы жюри.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.
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общество, сша, новый орлеан, венесуэла, россия, украина
Общество, США, Новый Орлеан, Венесуэла, Россия, Украина, Шоубиз
07:18 15.01.2023 (обновлено: 12:53 15.01.2023)
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
Представительница США Габриэль выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022 года в Новом Орлеане
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой мисс Вселенная, говорится на сайте конкурса.
Филиппино-американка опередила участницу из Венесуэлы
Аманду Дудамель, которая заняла второе место.
Третьей стала Андреина Мартинез — конкурсантка из Доминиканской Республики.
В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.
Корону победительницы она получила из рук предыдущей мисс Вселенная Харнааз Санду из Индии.
Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария — и, наконец, трое.
Центральным событием последнего дня конкурса стало дефиле в вечерних нарядах под живую музыку в стиле кантри. Организаторы сообщили, что платье Габриэль было расшито восемью тысячами страз и кристаллов. Конкурсанткам также предоставили возможность продемонстрировать интеллектуальные и ораторские способности, отвечая на вопросы жюри.
Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.