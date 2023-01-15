https://ria.ru/20230115/miss-1844927872.html

В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария

В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария - РИА Новости, 15.01.2023

В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария

Корону "Мисс Вселенная" разыграют между собой представительницы западного полушария, занявшие все пять мест в финале конкурса красоты, который проходит в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T06:32

2023-01-15T06:32

2023-01-15T12:42

в мире

сша

венесуэла

новый орлеан

шоубиз

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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Корону "Мисс Вселенная" разыграют между собой представительницы западного полушария, занявшие все пять мест в финале конкурса красоты, который проходит в американском городе Новый Орлеан. Из 16 полуфиналисток после дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко выбыли на предыдущем этапе, не пройдя в полуфинал.

https://ria.ru/20230112/roberts-1844465581.html

сша

венесуэла

новый орлеан

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в мире, сша, венесуэла, новый орлеан