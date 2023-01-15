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В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария - РИА Новости, 15.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230115/miss-1844927872.html
В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария
В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария - РИА Новости, 15.01.2023
В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария
Корону "Мисс Вселенная" разыграют между собой представительницы западного полушария, занявшие все пять мест в финале конкурса красоты, который проходит в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T06:32
2023-01-15T12:42
в мире
сша
венесуэла
новый орлеан
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Корону "Мисс Вселенная" разыграют между собой представительницы западного полушария, занявшие все пять мест в финале конкурса красоты, который проходит в американском городе Новый Орлеан. Из 16 полуфиналисток после дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко выбыли на предыдущем этапе, не пройдя в полуфинал.
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в мире, сша, венесуэла, новый орлеан
В мире, США, Венесуэла, Новый Орлеан, Шоубиз
06:32 15.01.2023 (обновлено: 12:42 15.01.2023)
 
В финал "Мисс Вселенная" вышли представительницы только западного полушария

Финалистками конкурса "Мисс Вселенная" стали представительницы только западного полушария

© AP Photo / Gerald HerbertФинал конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане
Финал конкурса Мисс Вселенная в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Корону "Мисс Вселенная" разыграют между собой представительницы западного полушария, занявшие все пять мест в финале конкурса красоты, который проходит в американском городе Новый Орлеан.
Из 16 полуфиналисток после дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко выбыли на предыдущем этапе, не пройдя в полуфинал.
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