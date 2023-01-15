https://ria.ru/20230115/minirovanie-1844986250.html
В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией
В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.01.2023
В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией
Весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:07
2023-01-15T13:07
2023-01-15T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
украина
белоруссия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. "В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области – это сплошные леса и болота", — сообщил он. По словам Коваля, на севере региона активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, противотанковые рвы.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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в мире, ровненская область, украина, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина, Белоруссия
13:07 15.01.2023 (обновлено: 13:45 15.01.2023)
В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией
Глава ОВА Ровненской области Украины Коваль заявил о минировании границы с Белоруссией