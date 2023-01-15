https://ria.ru/20230115/minirovanie-1844986250.html

В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией

В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.01.2023

В Ровненской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией

Весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:07

2023-01-15T13:07

2023-01-15T13:45

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. "В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области – это сплошные леса и болота", — сообщил он. По словам Коваля, на севере региона активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, противотанковые рвы.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

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в мире, ровненская область, украина, белоруссия