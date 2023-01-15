https://ria.ru/20230115/metro-1844936831.html
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.01.2023
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов
Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:15
2023-01-15T09:15
2023-01-15T09:15
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва были обесточены большинство районов, остановлено метро. "Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.
https://ria.ru/20230114/kharkov-1844869822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов
В харьковском метрополитене полностью восстановили движение поездов