https://ria.ru/20230115/metro-1844936831.html

В метро Харькова полностью восстановили движение поездов

В метро Харькова полностью восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.01.2023

В метро Харькова полностью восстановили движение поездов

Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:15

2023-01-15T09:15

2023-01-15T09:15

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва были обесточены большинство районов, остановлено метро. "Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.

https://ria.ru/20230114/kharkov-1844869822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, харьков, харьковская область