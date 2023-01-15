Рейтинг@Mail.ru
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/metro-1844936831.html
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.01.2023
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов
Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:15
2023-01-15T09:15
в мире
харьков
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155498/22/1554982266_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_567704092d047d6a234cf2dd7be1a40a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва были обесточены большинство районов, остановлено метро. "Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.
https://ria.ru/20230114/kharkov-1844869822.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155498/22/1554982266_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_912c56681c2c20027759ae04a23e4bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
09:15 15.01.2023
 
В метро Харькова полностью восстановили движение поездов

В харьковском метрополитене полностью восстановили движение поездов

© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в медиабанкЦентральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / В. Павлов
Перейти в медиабанк
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова полностью восстановлено, сообщили в Харьковском метрополитене.
Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва были обесточены большинство районов, остановлено метро.
"Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 16:57Специальная военная операция на Украине
Большинство районов Харькова остались без электричества, пишут местные СМИ
 
В миреХарьковХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала