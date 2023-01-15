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"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях - РИА Новости, 15.01.2023
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"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях
"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях - РИА Новости, 15.01.2023
"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях
Осужденный на два пожизненных срока "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в новых преступлениях, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:34
2023-01-15T17:53
россия
иркутская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Осужденный на два пожизненных срока "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в новых преступлениях, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, бывший ангарский милиционер был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил о еще 59 жертвах. Суд признал его виновным в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. Сейчас Попков отбывает наказание за совершение 80 убийств. По данным СК, маньяк причастен к 83 убийствам и трем покушениям. "Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями", — сообщил собеседник агентства. По выводам медицинских экспертов, Попков страдает гомицидоманией —непреодолимой тягой к убийствам.
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россия, иркутская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Иркутская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:34 15.01.2023 (обновлено: 17:53 15.01.2023)
 
"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях

СК сообщил о признании "ангарского маньяка" Попкова в новых преступлениях

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Осужденный на два пожизненных срока "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в новых преступлениях, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области.
По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, бывший ангарский милиционер был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил о еще 59 жертвах. Суд признал его виновным в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин.
Сейчас Попков отбывает наказание за совершение 80 убийств. По данным СК, маньяк причастен к 83 убийствам и трем покушениям.
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По выводам медицинских экспертов, Попков страдает гомицидоманией —непреодолимой тягой к убийствам.
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