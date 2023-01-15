https://ria.ru/20230115/manyak-1845019374.html

"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях

"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях - РИА Новости, 15.01.2023

"Ангарский маньяк" Попков признался в новых преступлениях

Осужденный на два пожизненных срока "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в новых преступлениях, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:34

2023-01-15T16:34

2023-01-15T17:53

россия

иркутская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Осужденный на два пожизненных срока "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в новых преступлениях, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, бывший ангарский милиционер был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил о еще 59 жертвах. Суд признал его виновным в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. Сейчас Попков отбывает наказание за совершение 80 убийств. По данным СК, маньяк причастен к 83 убийствам и трем покушениям. "Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями", — сообщил собеседник агентства. По выводам медицинских экспертов, Попков страдает гомицидоманией —непреодолимой тягой к убийствам.

https://ria.ru/20181210/1547629713.html

https://ria.ru/20221026/manyak-1826868972.html

https://ria.ru/20220901/manyak-1813841900.html

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иркутская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иркутская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)