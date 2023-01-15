https://ria.ru/20230115/lukashenko-1845007637.html

Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале

Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:10

2023-01-15T15:10

2023-01-15T15:10

в мире

белоруссия

александр лукашенко

непал

минск

крушение пассажирского самолета в непале

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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета", - говорится в сообщении. В соболезновании Лукашенко отметил, что в Минске "с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара". Отмечается, что от имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки президенту Непала и всему народу этой страны. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли, однако агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника сообщало о "некоторых выживших". Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html

https://ria.ru/20230115/pogibshie-1844995076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, непал, минск, крушение пассажирского самолета в непале