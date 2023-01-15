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Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
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Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале
Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:10
2023-01-15T15:10
в мире
белоруссия
александр лукашенко
непал
минск
крушение пассажирского самолета в непале
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета", - говорится в сообщении. В соболезновании Лукашенко отметил, что в Минске "с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара". Отмечается, что от имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки президенту Непала и всему народу этой страны. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли, однако агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника сообщало о "некоторых выживших". Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, непал, минск, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Непал, Минск, Крушение пассажирского самолета в Непале
15:10 15.01.2023
 
Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Непале

Лукашенко направил соболезнования президенту Непала из-за крушения пассажирского самолета

© AFP 2023 / Prakash MathemaНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Prakash Mathema
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета", - говорится в сообщении.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета
В соболезновании Лукашенко отметил, что в Минске "с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара".
Отмечается, что от имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки президенту Непала и всему народу этой страны.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли, однако агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника сообщало о "некоторых выживших". Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 14:01
Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 68 человек
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНепалМинскКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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