https://ria.ru/20230115/koronavirus-1844958765.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 183 случая COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:48

2023-01-15T11:48

2023-01-15T11:48

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 183 случая COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 183, госпитализировано 33 человека, выздоровело 112 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье были выявлены 196 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html

московская область (подмосковье)

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2023

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19