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Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде

Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 15.01.2023

Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:17

2023-01-15T19:17

2023-01-15T19:17

в мире

татьяна москалькова

турция

украина

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и РФ, при этом сама Турция и Россия пока не озвучивали свою позицию по данному вопросу. "На данный момент идея турецкой стороны выглядит так: они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникаций с Российской Федерацией, ... гражданские лица или раненные военнослужащие, мы тоже это обсуждали, как вариант, могли (бы - ред.) сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, после этого они будут возвращаться на территорию Украины", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости". Как подчеркнул Лубинец, на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами. Ранее в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию такого коридора.

https://ria.ru/20230112/gumkoridor-1844315269.html

https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828489084.html

турция

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в мире, татьяна москалькова, турция, украина, россия, верховная рада украины