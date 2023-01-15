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Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 15.01.2023
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Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде
Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 15.01.2023
Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:17
2023-01-15T19:17
в мире
татьяна москалькова
турция
украина
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и РФ, при этом сама Турция и Россия пока не озвучивали свою позицию по данному вопросу. "На данный момент идея турецкой стороны выглядит так: они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникаций с Российской Федерацией, ... гражданские лица или раненные военнослужащие, мы тоже это обсуждали, как вариант, могли (бы - ред.) сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, после этого они будут возвращаться на территорию Украины", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости". Как подчеркнул Лубинец, на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами. Ранее в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию такого коридора.
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в мире, татьяна москалькова, турция, украина, россия, верховная рада украины
В мире, Татьяна Москалькова, Турция, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
19:17 15.01.2023
 
Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде

Омбудсмен Лубинец: Турция предлагает территорию для гумкоридора между Украиной и Россией

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБеженецы из Херсонской области
Беженецы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженецы из Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и РФ, при этом сама Турция и Россия пока не озвучивали свою позицию по данному вопросу.
"На данный момент идея турецкой стороны выглядит так: они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникаций с Российской Федерацией, ... гражданские лица или раненные военнослужащие, мы тоже это обсуждали, как вариант, могли (бы - ред.) сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, после этого они будут возвращаться на территорию Украины", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".
Дмитрий Лубинец, Шереф Малкоч, Мустафа Шентоп и Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора
Как подчеркнул Лубинец, на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами.
Ранее в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию такого коридора.
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В миреТатьяна МоскальковаТурцияУкраинаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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