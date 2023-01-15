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Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/korchevnikov-1845052789.html
Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского
Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского - РИА Новости, 15.01.2023
Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского
Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, говоря о санкциях Владимира Зеленского против него, заявил РИА Новости, что для него поразительно, что РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:09
2023-01-15T21:09
специальная военная операция на украине
борис корчевников
владимир зеленский
андрей кончаловский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 янв -РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, говоря о санкциях Владимира Зеленского против него, заявил РИА Новости, что для него поразительно, что в этом списке есть и граждане Украины. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко. "Делать им нечего - списки составлять. Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом", - сказал Корчевников.
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борис корчевников, владимир зеленский, андрей кончаловский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Борис Корчевников, Владимир Зеленский, Андрей Кончаловский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России
21:09 15.01.2023
 
Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского

Корчевников: поразительно, что в санкционном списке Зеленского есть и граждане Украины

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Борис Корчевников. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв -РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, говоря о санкциях Владимира Зеленского против него, заявил РИА Новости, что для него поразительно, что в этом списке есть и граждане Украины.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
"Делать им нечего - списки составлять. Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом", - сказал Корчевников.
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 00:56
В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России
 
Специальная военная операция на УкраинеБорис КорчевниковВладимир ЗеленскийАндрей КончаловскийУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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