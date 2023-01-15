https://ria.ru/20230115/korchevnikov-1845052789.html

Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского

Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского - РИА Новости, 15.01.2023

Корчевников высказался о новых санкциях Зеленского

Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, говоря о санкциях Владимира Зеленского против него, заявил РИА Новости, что для него поразительно, что РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:09

2023-01-15T21:09

2023-01-15T21:09

специальная военная операция на украине

борис корчевников

владимир зеленский

андрей кончаловский

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 янв -РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, говоря о санкциях Владимира Зеленского против него, заявил РИА Новости, что для него поразительно, что в этом списке есть и граждане Украины. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко. "Делать им нечего - списки составлять. Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом", - сказал Корчевников.

https://ria.ru/20230112/serbiya-1844268838.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

борис корчевников, владимир зеленский, андрей кончаловский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии