https://ria.ru/20230115/konkurs-1844951773.html
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии - РИА Новости, 15.01.2023
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии
Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:00
2023-01-15T11:00
2023-01-15T11:00
шоубиз
киргизия
сша
новый орлеан
мисс вселенная
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не смогли выговорить название этой страны, как оно произносится в ней самой - Кыргызстан. "К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - заявила в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих. Алтынай Ботоярова, которая представляла Кыргызстан на конкурсе, приняла извинения. "Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", - сказала она по-русски, появившись в ролике вместе с Эммерих. Корона "Мисс Вселенная" досталась представительнице США Р'Бонни Габриэль.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844760996.html
киргизия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, сша, новый орлеан, мисс вселенная
Шоубиз, Киргизия, США, Новый Орлеан, Мисс Вселенная
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" извинились, что не справились с названием Киргизии
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не смогли выговорить название этой страны, как оно произносится в ней самой - Кыргызстан.
"К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - заявила в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих.
Алтынай Ботоярова, которая представляла Кыргызстан на конкурсе, приняла извинения. "Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", - сказала она по-русски, появившись в ролике вместе с Эммерих.
Корона "Мисс Вселенная" досталась
представительнице США
Р'Бонни Габриэль.