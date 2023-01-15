https://ria.ru/20230115/konkurs-1844951773.html

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии - РИА Новости, 15.01.2023

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" не справились с названием Киргизии

Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:00

2023-01-15T11:00

2023-01-15T11:00

шоубиз

киргизия

сша

новый орлеан

мисс вселенная

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не смогли выговорить название этой страны, как оно произносится в ней самой - Кыргызстан. "К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - заявила в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих. Алтынай Ботоярова, которая представляла Кыргызстан на конкурсе, приняла извинения. "Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", - сказала она по-русски, появившись в ролике вместе с Эммерих. Корона "Мисс Вселенная" досталась представительнице США Р'Бонни Габриэль.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844760996.html

киргизия

сша

новый орлеан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, сша, новый орлеан, мисс вселенная