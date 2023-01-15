https://ria.ru/20230115/kitay-1844962175.html

На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 15.01.2023

На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:15

2023-01-15T12:15

2023-01-15T12:21

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ляонин

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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". По данным издания, взрыв прогремел в воскресенье на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин. Местный житель по фамилии Чжан, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что в момент взрыва он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Мужчина также рассказал, что увидел густой столб дыма в районе завода. По информации издания, местные власти направили спасателей и пожарных на место происшествия, о погибших и пострадавших не сообщается. Данных о причинах взрыва пока нет.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844250055.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ляонин, китай