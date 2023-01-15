https://ria.ru/20230115/kitay-1844962175.html
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 15.01.2023
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:15
2023-01-15T12:15
2023-01-15T12:21
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". По данным издания, взрыв прогремел в воскресенье на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин. Местный житель по фамилии Чжан, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что в момент взрыва он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Мужчина также рассказал, что увидел густой столб дыма в районе завода. По информации издания, местные власти направили спасателей и пожарных на место происшествия, о погибших и пострадавших не сообщается. Данных о причинах взрыва пока нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ляонин, китай
12:15 15.01.2023 (обновлено: 12:21 15.01.2023)
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
"Синьцзинбао": на северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао".
По данным издания, взрыв прогремел в воскресенье на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин.
Местный житель по фамилии Чжан, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что в момент взрыва он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Мужчина также рассказал, что увидел густой столб дыма в районе завода.
По информации издания, местные власти направили спасателей и пожарных на место происшествия, о погибших и пострадавших не сообщается. Данных о причинах взрыва пока нет.