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На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 15.01.2023
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На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 15.01.2023
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе
Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:15
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китай
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао". По данным издания, взрыв прогремел в воскресенье на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин. Местный житель по фамилии Чжан, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что в момент взрыва он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Мужчина также рассказал, что увидел густой столб дыма в районе завода. По информации издания, местные власти направили спасателей и пожарных на место происшествия, о погибших и пострадавших не сообщается. Данных о причинах взрыва пока нет.
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в мире, ляонин, китай
В мире, Ляонин, Китай
12:15 15.01.2023 (обновлено: 12:21 15.01.2023)
 
На северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

"Синьцзинбао": на северо-востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Синьцзинбао".
По данным издания, взрыв прогремел в воскресенье на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин.
Местный житель по фамилии Чжан, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что в момент взрыва он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Мужчина также рассказал, что увидел густой столб дыма в районе завода.
По информации издания, местные власти направили спасателей и пожарных на место происшествия, о погибших и пострадавших не сообщается. Данных о причинах взрыва пока нет.
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