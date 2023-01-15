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Кинолог дал пять советов по воспитанию щенков - РИА Новости, 15.01.2023
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Кинолог дал пять советов по воспитанию щенков
Кинолог дал пять советов по воспитанию щенков - РИА Новости, 15.01.2023
Кинолог дал пять советов по воспитанию щенков
Ответственностью каждого собаковода заключается не только в воспитании идеально послушной собаки, он также должен помочь вырасти щенку здоровым,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T03:13
2023-01-15T06:31
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ответственностью каждого собаковода заключается не только в воспитании идеально послушной собаки, он также должен помочь вырасти щенку здоровым, социализированным и счастливым, это не так сложно сделать, если знать несколько правил, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Задача каждого собаковода — это не вырастить идеально послушную собаку, которая словно робот будет выполнять каждую команду. Важно сделать так, чтобы ваша совместная жизнь была максимально комфортной для всех: для вас, для собаки и для окружающих. Для этого необходимо начинать заниматься с питомцем с самого раннего возраста, принимая во внимание его породу, темперамент, характер и потребности", — предупредил Голубев. Он рассказал, что, в первую очередь, нужно забрать щенка в правильном возрасте. Слишком рано отлучать его от матери нельзя, потому что так щенок не сможет полноценно сформировать внутривидовое поведение. При общении с мамой, братьями и сестрами происходит формирование темперамента, основ поведения собаки, а также щенок учится выстраивать свою схему взаимодействия с другими животными, отметил кинолог. Если этот этап пропустить, в будущем у собаки могут начаться поведенческие проблемы. Поэтому Голубев призвал не торопиться, даже несмотря на то, что официально щенка можно приобрести уже в возрасте 1,5-2 месяца. Без провокаций Кроме того, по его словам, ни в коем случае нельзя применять физическую силу. Подобные наказания не дадут сформироваться доверительным отношениям между хозяином и щенком. Еще одной ошибкой он назвал провоцирование собаки на мелкие пакости и ошибки. Только грамотный подход владельца поможет собаке понять, чего от нее ждут. Не всегда даже самый обученный пес может устоять перед соблазнами, а маленькому щенку, у которого еще не сформировались нежелательные модели поведения, это будет очень сложно. Поэтому, по словам Голубева, не стоит оставлять еду в доступных местах, откуда питомец может ее украсть, тянуть поводок на прогулке в противовес животному, оставлять разбросанными тапки или зарядки от ноутбуков и телефонов. К прогулкам привыкнет не сразу Также не стоит ругать, и уж тем более тыкать щенка носом в лужу, если он справил нужду дома. Малыш просто еще не может контролировать работу мочевого пузыря и кишечника, объяснил президент РКФ. На первое время он посоветовал убрать все ковры, застелить пол пеленками и подмечать, где чаще всего справляет нужду щенок. Затем пеленки можно будет оставлять только в этих местах. Для прогулок, по его словам, следует выделять не менее одного часа. Только так собака сможет ознакомиться с новыми местами, пообщаться с сородичами, понюхать метки, поиграть в активные игры. Голубев призвал не воспринимать прогулку только как время, чтобы справить нужду. Он рассказал, что сначала щенкам, организм которых еще не способен подстроиться под график хозяина, нужны частные, но недолгие прогулки — по четыре-шесть раз в день, в зависимости от возраста и количества кормлений. По мере взросления собаки их количество можно постепенно сокращать, чтобы подросший питомец привыкал гулять два-три раза в день.
https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
03:13 15.01.2023 (обновлено: 06:31 15.01.2023)
 
Кинолог дал пять советов по воспитанию щенков

Кинолог Голубев: необходимо начинать заниматься с питомцем с самого раннего возраста

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЩенок породы корги
Щенок породы корги - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Щенок породы корги. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ответственностью каждого собаковода заключается не только в воспитании идеально послушной собаки, он также должен помочь вырасти щенку здоровым, социализированным и счастливым, это не так сложно сделать, если знать несколько правил, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Задача каждого собаковода — это не вырастить идеально послушную собаку, которая словно робот будет выполнять каждую команду. Важно сделать так, чтобы ваша совместная жизнь была максимально комфортной для всех: для вас, для собаки и для окружающих. Для этого необходимо начинать заниматься с питомцем с самого раннего возраста, принимая во внимание его породу, темперамент, характер и потребности", — предупредил Голубев.
Он рассказал, что, в первую очередь, нужно забрать щенка в правильном возрасте. Слишком рано отлучать его от матери нельзя, потому что так щенок не сможет полноценно сформировать внутривидовое поведение. При общении с мамой, братьями и сестрами происходит формирование темперамента, основ поведения собаки, а также щенок учится выстраивать свою схему взаимодействия с другими животными, отметил кинолог.
Если этот этап пропустить, в будущем у собаки могут начаться поведенческие проблемы. Поэтому Голубев призвал не торопиться, даже несмотря на то, что официально щенка можно приобрести уже в возрасте 1,5-2 месяца.
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Без провокаций

Кроме того, по его словам, ни в коем случае нельзя применять физическую силу. Подобные наказания не дадут сформироваться доверительным отношениям между хозяином и щенком.

"Главная цель — это воспитывать щенка так, чтобы ругать и наказывать его было не за что. Похвала за любое правильное действие будет самой надежной инвестицией в ваши отношения. Начните хвалить собаку с первых дней ее жизни с вами, так она поймет, какой линии поведения нужно придерживаться, что именно хочет от нее хозяин. Когда вы будете хвалить щенка за любое правильное поведение, он постарается повторить его и будет реже ошибаться", — порекомендовал кинолог.

Еще одной ошибкой он назвал провоцирование собаки на мелкие пакости и ошибки. Только грамотный подход владельца поможет собаке понять, чего от нее ждут. Не всегда даже самый обученный пес может устоять перед соблазнами, а маленькому щенку, у которого еще не сформировались нежелательные модели поведения, это будет очень сложно.
Поэтому, по словам Голубева, не стоит оставлять еду в доступных местах, откуда питомец может ее украсть, тянуть поводок на прогулке в противовес животному, оставлять разбросанными тапки или зарядки от ноутбуков и телефонов.
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К прогулкам привыкнет не сразу

Также не стоит ругать, и уж тем более тыкать щенка носом в лужу, если он справил нужду дома. Малыш просто еще не может контролировать работу мочевого пузыря и кишечника, объяснил президент РКФ. На первое время он посоветовал убрать все ковры, застелить пол пеленками и подмечать, где чаще всего справляет нужду щенок. Затем пеленки можно будет оставлять только в этих местах.
"Справлять нужду дома — это нормальное поведение здорового щенка. Постепенно осваивая навыки, которые необходимы для взрослой жизни, малыш научится терпеть, привыкнув к графику прогулок. Собаководу необходимо запастись терпением, постепенно менять график выгула и обязательно хвалить за правильное поведение", — указал кинолог.
Для прогулок, по его словам, следует выделять не менее одного часа. Только так собака сможет ознакомиться с новыми местами, пообщаться с сородичами, понюхать метки, поиграть в активные игры. Голубев призвал не воспринимать прогулку только как время, чтобы справить нужду.
Он рассказал, что сначала щенкам, организм которых еще не способен подстроиться под график хозяина, нужны частные, но недолгие прогулки — по четыре-шесть раз в день, в зависимости от возраста и количества кормлений. По мере взросления собаки их количество можно постепенно сокращать, чтобы подросший питомец привыкал гулять два-три раза в день.
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