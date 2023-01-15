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Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера - РИА Новости, 15.01.2023
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Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера
Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера - РИА Новости, 15.01.2023
Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера
Причиной смерти известного грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем, он скончался в возрасте 84 лет в тбилисской клинике, РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:41
2023-01-15T14:41
вахтанг кикабидзе
умер вахтанг кикабидзе
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ТБИЛИСИ, 15 янв - РИА Новости. Причиной смерти известного грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем, он скончался в возрасте 84 лет в тбилисской клинике, заявил его продюсер Рати Абзианидзе. "Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику &lt;…&gt;, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", - заявил продюсер журналистам. По данным грузинских телекомпаний, гражданская панихида пройдет, предположительно, в четверг.
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вахтанг кикабидзе, умер вахтанг кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе, Умер Вахтанг Кикабидзе
14:41 15.01.2023
 
Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера

Продюсер Абзианидзе: причиной смерти Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 янв - РИА Новости. Причиной смерти известного грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем, он скончался в возрасте 84 лет в тбилисской клинике, заявил его продюсер Рати Абзианидзе.
"Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", - заявил продюсер журналистам.
По данным грузинских телекомпаний, гражданская панихида пройдет, предположительно, в четверг.
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Вахтанг КикабидзеУмер Вахтанг Кикабидзе
 
 
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