https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845003248.html

Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера

Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера - РИА Новости, 15.01.2023

Продюсер Вахтанга Кикабидзе рассказал о последних днях жизни актера

Причиной смерти известного грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем, он скончался в возрасте 84 лет в тбилисской клинике, РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:41

2023-01-15T14:41

2023-01-15T14:41

вахтанг кикабидзе

умер вахтанг кикабидзе

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ТБИЛИСИ, 15 янв - РИА Новости. Причиной смерти известного грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем, он скончался в возрасте 84 лет в тбилисской клинике, заявил его продюсер Рати Абзианидзе. "Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", - заявил продюсер журналистам. По данным грузинских телекомпаний, гражданская панихида пройдет, предположительно, в четверг.

https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845002191.html

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вахтанг кикабидзе, умер вахтанг кикабидзе