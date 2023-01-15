https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845002191.html

Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе

Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023

Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новость о кончине Вахтанга Кикабидзе, заявила РИА Новости, РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:35

2023-01-15T14:35

2023-01-15T14:35

культура

вахтанг кикабидзе

грузия

татьяна буцкая

госдума рф

кино и сериалы

ссср

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новость о кончине Вахтанга Кикабидзе, заявила РИА Новости, что жаль, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли. Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии в возрасте 84 лет. "Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", - сказала она.

https://ria.ru/20221224/nekrolog-1839657683.html

грузия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вахтанг кикабидзе, грузия, татьяна буцкая, госдума рф, кино и сериалы, ссср