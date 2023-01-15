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Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845002191.html
Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе
Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023
Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе
Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новость о кончине Вахтанга Кикабидзе, заявила РИА Новости, РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:35
2023-01-15T14:35
культура
вахтанг кикабидзе
грузия
татьяна буцкая
госдума рф
кино и сериалы
ссср
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новость о кончине Вахтанга Кикабидзе, заявила РИА Новости, что жаль, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли. Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии в возрасте 84 лет. "Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", - сказала она.
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вахтанг кикабидзе, грузия, татьяна буцкая, госдума рф, кино и сериалы, ссср
Культура, Вахтанг Кикабидзе, Грузия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Кино и сериалы, СССР
14:35 15.01.2023
 
Депутат Госдумы выразила сожаление из-за смерти Кикабидзе

Депутат Госдумы Буцкая выразила сожаление из-за смерти актера и певца Вахтанга Кикабидзе

© "Мосфильм" (1977)Кадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма Мимино
© "Мосфильм" (1977)
Кадр из фильма "Мимино". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новость о кончине Вахтанга Кикабидзе, заявила РИА Новости, что жаль, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли.
Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии в возрасте 84 лет.
"Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", - сказала она.
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КультураВахтанг КикабидзеГрузияТатьяна БуцкаяГосдума РФКино и сериалыСССР
 
 
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