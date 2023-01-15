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Умер Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230115/kikabidze-1844990324.html
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023
Умер Вахтанг Кикабидзе
Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщило агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:33
2023-01-15T18:27
культура
вахтанг кикабидзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 янв — РИА Новости. Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщило агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.Информацию о смерти певца подтвердил его продюсер Рати Абзианидзе."Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику &lt;…&gt;, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", — сказал он журналистам.По информации грузинских телекомпаний, прощание с артистом пройдет в четверг, 19 января.Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. После школы учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков, а в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. В середине 1960-х выступал с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.В 1966 году Кикабидзе дебютировал в кино в фильме Николая Санишвили "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!" Георгия Данелии. Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино" (1977), где сыграл летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах. Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные". После распада СССР меньше снимался в кино и сосредоточился в основном на концертной деятельности.В последние годы Кикабидзе занимал резко антироссийскую позицию. В 2008 году после конфликта в Южной Осетии он отказался от российского ордена Дружбы, позже не раз выступал в поддержку Украины. На парламентских выборах 2020 года возглавил список партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента Грузии.
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вахтанг кикабидзе, грузия
Культура, Вахтанг Кикабидзе, Грузия
13:33 15.01.2023 (обновлено: 18:27 15.01.2023)
 
Умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 янв — РИА Новости. Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщило агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.
Информацию о смерти певца подтвердил его продюсер Рати Абзианидзе.
"Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", — сказал он журналистам.
По информации грузинских телекомпаний, прощание с артистом пройдет в четверг, 19 января.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАктеры Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"
Актеры В. Кикабидзе и С.Чиаурели в фильме Г. Данелии Не горюй - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости
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Актеры Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. После школы учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков, а в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. В середине 1960-х выступал с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.
В 1966 году Кикабидзе дебютировал в кино в фильме Николая Санишвили "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!" Георгия Данелии.
© "Мосфильм" (1977)Кадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма Мимино
© "Мосфильм" (1977)
Кадр из фильма "Мимино"
Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино" (1977), где сыграл летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах.
Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные". После распада СССР меньше снимался в кино и сосредоточился в основном на концертной деятельности.
В последние годы Кикабидзе занимал резко антироссийскую позицию. В 2008 году после конфликта в Южной Осетии он отказался от российского ордена Дружбы, позже не раз выступал в поддержку Украины. На парламентских выборах 2020 года возглавил список партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента Грузии.
Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 15:46
Биография Вахтанга Кикабидзе
 
КультураВахтанг КикабидзеГрузия
 
 
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