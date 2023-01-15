https://ria.ru/20230115/khusainov-1845027471.html

Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР

Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР - РИА Новости, 15.01.2023

Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР

Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга, сообщил глава Татышлинского района... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:42

2023-01-15T17:42

2023-01-15T18:51

специальная военная операция на украине

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УФА, 15 янв — РИА Новости. Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга, сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на странице в соцсети "ВКонтакте"."Дорогие земляки, с тяжелым сердцем сообщаю вам скорбную весть: при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов", — написал чиновник.По его словам, прощание состоится 16 января в селе Верхние Татышлы. В конце ноября прошлого года официальный Telegram-канал добровольцев "Башкирский батальон" сообщал, что Фанис Хусаинов в составе батальона "Барс-17" один сражался против семи человек на БТР, уничтожил двух противников, еще одного взял в плен и вместе с ним на вражеской технике добрался до своих. После этого он угнал еще один бронетранспортер и довез раненого командира до лечебницы. Позднее сам боец получил контузию, его направили на лечение домой. Кроме того, Telegram-канал народного батальона имени Салавата Юлаева ранее опубликовал интервью с Хусаиновым, которое тот дал перед возвращением в зону спецоперации. Боец советовал всем военным сохранять спокойствие, держаться земляков и быть осторожнее. В спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Министерства обороны.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html

https://ria.ru/20221209/kavaler-1837366519.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, общество