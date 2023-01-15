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Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/khusainov-1845027471.html
Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР
Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР - РИА Новости, 15.01.2023
Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР
Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга, сообщил глава Татышлинского района... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:42
2023-01-15T18:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
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УФА, 15 янв — РИА Новости. Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга, сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на странице в соцсети "ВКонтакте"."Дорогие земляки, с тяжелым сердцем сообщаю вам скорбную весть: при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов", — написал чиновник.По его словам, прощание состоится 16 января в селе Верхние Татышлы. В конце ноября прошлого года официальный Telegram-канал добровольцев "Башкирский батальон" сообщал, что Фанис Хусаинов в составе батальона "Барс-17" один сражался против семи человек на БТР, уничтожил двух противников, еще одного взял в плен и вместе с ним на вражеской технике добрался до своих. После этого он угнал еще один бронетранспортер и довез раненого командира до лечебницы. Позднее сам боец получил контузию, его направили на лечение домой. Кроме того, Telegram-канал народного батальона имени Салавата Юлаева ранее опубликовал интервью с Хусаиновым, которое тот дал перед возвращением в зону спецоперации. Боец советовал всем военным сохранять спокойствие, держаться земляков и быть осторожнее. В спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Министерства обороны.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html
https://ria.ru/20221209/kavaler-1837366519.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Общество
17:42 15.01.2023 (обновлено: 18:51 15.01.2023)
 
Погиб российский боец, который вывез раненого товарища на украинском БТР

Военный из Башкирии Хусаинов, спасший товарища на украинском БТР, погиб на спецоперации

© Фото : Фанур Шайхисламов/vkontakteФанис Хусаинов
Фанис Хусаинов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Фанур Шайхисламов/vkontakte
Фанис Хусаинов
Читать ria.ru в
УФА, 15 янв — РИА Новости. Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга, сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Дорогие земляки, с тяжелым сердцем сообщаю вам скорбную весть: при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов", — написал чиновник.
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По его словам, прощание состоится 16 января в селе Верхние Татышлы.
В конце ноября прошлого года официальный Telegram-канал добровольцев "Башкирский батальон" сообщал, что Фанис Хусаинов в составе батальона "Барс-17" один сражался против семи человек на БТР, уничтожил двух противников, еще одного взял в плен и вместе с ним на вражеской технике добрался до своих. После этого он угнал еще один бронетранспортер и довез раненого командира до лечебницы. Позднее сам боец получил контузию, его направили на лечение домой.
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Кроме того, Telegram-канал народного батальона имени Салавата Юлаева ранее опубликовал интервью с Хусаиновым, которое тот дал перед возвращением в зону спецоперации. Боец советовал всем военным сохранять спокойствие, держаться земляков и быть осторожнее.
В спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Министерства обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОбщество
 
 
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