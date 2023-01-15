https://ria.ru/20230115/kharkov-1844949184.html

В Харькове и области восстановили электроснабжение

В Харькове и области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.01.2023

В Харькове и области восстановили электроснабжение

Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:41

2023-01-15T10:41

2023-01-15T10:41

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

харьков

вооруженные силы рф

дтэк

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва было обесточено большинство районов, остановлено метро. "К часу ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 (9.30) запитано 100% потребителей Харькова и области, которые были отключены в результате обстрелов", - написал Синегубов. По его словам, "зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры" из-за чего в регионе применяются аварийные отключения света. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html

https://ria.ru/20230115/metro-1844936831.html

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харьковская область

харьков

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф, дтэк, денис шмыгаль, владимир зеленский