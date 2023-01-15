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В Харькове и области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Харькове и области восстановили электроснабжение
В Харькове и области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.01.2023
В Харькове и области восстановили электроснабжение
Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:41
2023-01-15T10:41
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
харьков
вооруженные силы рф
дтэк
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва было обесточено большинство районов, остановлено метро. "К часу ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 (9.30) запитано 100% потребителей Харькова и области, которые были отключены в результате обстрелов", - написал Синегубов. По его словам, "зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры" из-за чего в регионе применяются аварийные отключения света. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html
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украина
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украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф, дтэк, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, ДТЭК, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
10:41 15.01.2023
 
В Харькове и области восстановили электроснабжение

В Харькове и Харьковской области полностью восстановили электроснабжение

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") писало, что в субботу в Харькове после взрыва было обесточено большинство районов, остановлено метро.
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"К часу ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 (9.30) запитано 100% потребителей Харькова и области, которые были отключены в результате обстрелов", - написал Синегубов.
По его словам, "зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры" из-за чего в регионе применяются аварийные отключения света.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьХарьковВооруженные силы РФДТЭКДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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