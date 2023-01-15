https://ria.ru/20230115/kazn-1845009229.html
ЕС осудил казнь экс-замминистра обороны в Иране
ЕС осудил казнь экс-замминистра обороны в Иране - РИА Новости, 15.01.2023
ЕС осудил казнь экс-замминистра обороны в Иране
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:18
2023-01-15T15:18
2023-01-15T15:18
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. Иранские СМИ в субботу сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении имевшего два гражданства экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб. "ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах", - говорится в письменном заявлении Борреля. Он также призвал власти Ирана воздержаться в будущем от приведения в исполнение казней и проводить политику, направленную на отказ от такой меры наказания.
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в мире, жозеп боррель, иран, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Иран, Евросоюз
ЕС осудил казнь экс-замминистра обороны в Иране
Боррель: ЕС осудил казнь в Иране экс-замминистра обороны, имевшего британское гражданство
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж.
Иранские СМИ в субботу сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении имевшего два гражданства экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.
"ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах", - говорится в письменном заявлении Борреля.
Он также призвал власти Ирана воздержаться в будущем от приведения в исполнение казней и проводить политику, направленную на отказ от такой меры наказания.