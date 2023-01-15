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Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян

Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян - РИА Новости, 15.01.2023

Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян

Ушел из жизни на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян, сообщил Тверской театр юного зрителя в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:46

2023-01-15T13:46

2023-01-15T17:13

культура

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ушел из жизни на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян, сообщил Тверской театр юного зрителя в социальной сети "ВКонтакте". "С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала", — говорится в сообщении. Отмечается, что Тверской ТЮЗ принес соболезнования семье и близким артиста. Дата и место прощания пока уточняются. Казарьян известен благодаря ролям в спектаклях "Загадочное ночное убийство собаки", "Панночка", "Кабала святош", "Забыть Герострата". В качестве постановщика он выступил со спектаклем "Дурацкая жизнь". Он служил в драматических театрах Чикмента (Шымкента), Магнитогорска, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска, Калинина (Твери). В Тверском ТЮЗе, которому в январе этого года исполнился 91 год, он служил с 1977 года.

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