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Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян
Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян - РИА Новости, 15.01.2023
Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян
Ушел из жизни на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян, сообщил Тверской театр юного зрителя в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:46
2023-01-15T13:46
2023-01-15T17:13
культура
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ушел из жизни на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян, сообщил Тверской театр юного зрителя в социальной сети "ВКонтакте". "С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала", — говорится в сообщении. Отмечается, что Тверской ТЮЗ принес соболезнования семье и близким артиста. Дата и место прощания пока уточняются. Казарьян известен благодаря ролям в спектаклях "Загадочное ночное убийство собаки", "Панночка", "Кабала святош", "Забыть Герострата". В качестве постановщика он выступил со спектаклем "Дурацкая жизнь". Он служил в драматических театрах Чикмента (Шымкента), Магнитогорска, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска, Калинина (Твери). В Тверском ТЮЗе, которому в январе этого года исполнился 91 год, он служил с 1977 года.
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россия
13:46 15.01.2023 (обновлено: 17:13 15.01.2023)
Умер заслуженный артист России Генрих Казарьян
Заслуженный артист, актер Тверского ТЮЗа Генрих Казарьян умер на 82-м году жизни
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Ушел из жизни на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян, сообщил
Тверской театр юного зрителя в социальной сети "ВКонтакте".
"С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Тверской ТЮЗ принес соболезнования семье и близким артиста. Дата и место прощания пока уточняются.
Казарьян известен благодаря ролям в спектаклях "Загадочное ночное убийство собаки", "Панночка", "Кабала святош", "Забыть Герострата". В качестве постановщика он выступил со спектаклем "Дурацкая жизнь". Он служил в драматических театрах Чикмента (Шымкента), Магнитогорска, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска, Калинина (Твери). В Тверском ТЮЗе, которому в январе этого года исполнился 91 год, он служил с 1977 года.