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Кадыров рассказал о мобильности чеченских бойцов в спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/kadyrov-1845013655.html
Кадыров рассказал о мобильности чеченских бойцов в спецоперации
Кадыров рассказал о мобильности чеченских бойцов в спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023
Кадыров рассказал о мобильности чеченских бойцов в спецоперации
Бойцы чеченских подразделений стараются делать основной упор на мобильности в зоне проведения специальной военной операции, это позволяет максимально оперативно РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:42
2023-01-15T16:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Бойцы чеченских подразделений стараются делать основной упор на мобильности в зоне проведения специальной военной операции, это позволяет максимально оперативно достигать поставленных целей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований", — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он добавил, что для украинских диверсионно-разведывательных групп нет ничего страшнее, чем "нарваться на чеченских военнослужащих", по словам главы региона, это подтверждают и многочисленные свидетельства пленных разведчиков. "Для воина нет ничего приятнее, чем признание противником его превосходства. В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ", — отметил он.
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вооруженные силы рф, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины
15:42 15.01.2023 (обновлено: 16:35 15.01.2023)
 
Кадыров рассказал о мобильности чеченских бойцов в спецоперации

Кадыров: чеченские бойцы стараются делать упор на мобильность в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Бойцы чеченских подразделений стараются делать основной упор на мобильности в зоне проведения специальной военной операции, это позволяет максимально оперативно достигать поставленных целей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для украинских диверсионно-разведывательных групп нет ничего страшнее, чем "нарваться на чеченских военнослужащих", по словам главы региона, это подтверждают и многочисленные свидетельства пленных разведчиков.
"Для воина нет ничего приятнее, чем признание противником его превосходства. В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ", — отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы Украины
 
 
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