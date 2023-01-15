https://ria.ru/20230115/gruziya-1844963061.html

Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины

Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины - РИА Новости, 15.01.2023

Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины

Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:20

2023-01-15T12:20

2023-01-15T14:49

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. "Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние", — сказала она. По словам Цулукиани, Тбилиси не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон военного конфликта. Она назвала прискорбным тот факт, что продолжаются попытки вовлечь Грузию в противостояние, подчеркнув, что страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанность властей — не допустить подобного вновь. На этой неделе стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти ответили отказом, напомнив, что страна получила эти ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

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в мире, тбилиси, грузия, украина