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Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины - РИА Новости, 15.01.2023
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Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины
Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины - РИА Новости, 15.01.2023
Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины
Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:20
2023-01-15T14:49
в мире
тбилиси
грузия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. "Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние", — сказала она. По словам Цулукиани, Тбилиси не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон военного конфликта. Она назвала прискорбным тот факт, что продолжаются попытки вовлечь Грузию в противостояние, подчеркнув, что страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанность властей — не допустить подобного вновь. На этой неделе стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти ответили отказом, напомнив, что страна получила эти ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
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в мире, тбилиси, грузия, украина
В мире, Тбилиси, Грузия, Украина
12:20 15.01.2023 (обновлено: 14:49 15.01.2023)
 
Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани исключила возможность военной поддержки Украины

© Sputnik / StringerВице-премьер Грузии Тея Цулукиани
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Stringer
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия.
"Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние", — сказала она.
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По словам Цулукиани, Тбилиси не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон военного конфликта. Она назвала прискорбным тот факт, что продолжаются попытки вовлечь Грузию в противостояние, подчеркнув, что страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанность властей — не допустить подобного вновь.

На этой неделе стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти ответили отказом, напомнив, что страна получила эти ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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