12:20 15.01.2023 (обновлено: 14:49 15.01.2023)
Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани исключила возможность военной поддержки Украины
© Sputnik / StringerВице-премьер Грузии Тея Цулукиани
© Sputnik / Stringer
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия.
"Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние", — сказала она.
По словам Цулукиани, Тбилиси не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон военного конфликта. Она назвала прискорбным тот факт, что продолжаются попытки вовлечь Грузию в противостояние, подчеркнув, что страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанность властей — не допустить подобного вновь.
На этой неделе стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти ответили отказом, напомнив, что страна получила эти ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.
На этой неделе стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти ответили отказом, напомнив, что страна получила эти ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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