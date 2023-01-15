https://ria.ru/20230115/gorlovka-1844931253.html

При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы

При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.01.2023

При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы

При обстреле Горловки со стороны Украины получило повреждение здание больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T07:50

2023-01-15T07:50

2023-01-15T09:20

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

донецкая народная республика

горловка

сша

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны Украины получило повреждение здание больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Зафиксированы следующие разрушения <…> городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса", — написал он.Кроме того, по словам мэра, пострадали котельная и жилой дом.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:00 ВСУ выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Этот обстрел был уже вторым за ночь — в 23:55 по Никитовскому району пришлось три таких же снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html

россия

украина

донецкая народная республика

горловка

сша

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происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, горловка, сша, сцкк, нато, иван приходько