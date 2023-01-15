Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/gorlovka-1844931253.html
При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы
При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.01.2023
При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы
При обстреле Горловки со стороны Украины получило повреждение здание больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:50
2023-01-15T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
донецкая народная республика
горловка
сша
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936203_0:727:900:1233_1920x0_80_0_0_5ed20d94f99287f1ebe651d2b4cd2fee.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны Украины получило повреждение здание больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Зафиксированы следующие разрушения &lt;…&gt; городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса", — написал он.Кроме того, по словам мэра, пострадали котельная и жилой дом.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:00 ВСУ выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Этот обстрел был уже вторым за ночь — в 23:55 по Никитовскому району пришлось три таких же снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
россия
украина
донецкая народная республика
горловка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936203_0:624:900:1299_1920x0_80_0_0_8f9e8ecbcf266f31e1eaff7cd141d45b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, горловка, сша, сцкк, нато, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, США, СЦКК, НАТО, Иван Приходько
07:50 15.01.2023 (обновлено: 09:20 15.01.2023)
 
При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания больницы при обстреле со стороны ВСУ

© Фото : Иван Сергеевич Приходько/TelegramПоследствия обстрела Горловки 15 января
Последствия обстрела Горловки 15 января - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Иван Сергеевич Приходько/Telegram
Последствия обстрела Горловки 15 января. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны Украины получило повреждение здание больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Зафиксированы следующие разрушения <…> городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса", — написал он.
Кроме того, по словам мэра, пострадали котельная и жилой дом.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:00 ВСУ выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Этот обстрел был уже вторым за ночь — в 23:55 по Никитовскому району пришлось три таких же снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 00:36Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСШАСЦККНАТОИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала