https://ria.ru/20230115/gorlovka-1844926784.html
Украинские боевики нанесли удар по Горловке
Украинские боевики нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские боевики нанесли удар по Горловке
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T06:07
2023-01-15T06:07
2023-01-15T06:19
специальная военная операция на украине
происшествия
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горловка
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/artraschet-1844924805.html
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происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Стирол, НАТО
06:07 15.01.2023 (обновлено: 06:19 15.01.2023)
Украинские боевики нанесли удар по Горловке
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров