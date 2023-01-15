https://ria.ru/20230115/gorlovka-1844916837.html
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:39
2023-01-15T00:39
2023-01-15T00:44
специальная военная операция на украине
происшествия
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горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
00:39 15.01.2023 (обновлено: 00:44 15.01.2023)
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке