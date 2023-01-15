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Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/gorlovka-1844916837.html
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:39
2023-01-15T00:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
00:39 15.01.2023 (обновлено: 00:44 15.01.2023)
 
Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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