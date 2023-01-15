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В Молдавии объяснили позицию по антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 15.01.2023
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В Молдавии объяснили позицию по антироссийским санкциям ЕС
В Молдавии объяснили позицию по антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 15.01.2023
В Молдавии объяснили позицию по антироссийским санкциям ЕС
Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности, заявил в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:42
2023-01-15T19:42
в мире
майя санду
игорь гросу
кишинев
молдавия
россия
евросоюз
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности, заявил в воскресенье журналистам в Кишиневе официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Даниэл Водэ. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В прошлом году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ". В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). "Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом", - сказал Водэ в комментарии радиостанции "Свободная Европа", финансируемой правительством США. При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что официальный Кишинев с пониманием относится к решению Евросоюза ввести санкции против России, которая ведет военную спецоперацию на Украине. По словам Водэ, "Молдавия на 60-80% соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза". Ранее ряд молдавских СМИ, ссылаясь на текст доклада Европейской комиссии, отметили, что Молдавия как страна-кандидат на вступление в Евросоюз отстает от процесса гармонизации своего законодательства с законодательством ЕС, также официальный Кишинев не прилагает максимум усилий на присоединение к ограничительным мерам ЕС. Осенью прошлого года западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. По оценке президента страны Майи Санду, Молдавия выполнила на данный момент меньше половины из 35 пунктов Плана действий на 2022 год.
https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html
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в мире, майя санду, игорь гросу, кишинев, молдавия, россия, евросоюз, молдовагаз
В мире, Майя Санду, Игорь Гросу, Кишинев, Молдавия, Россия, Евросоюз, Молдовагаз
19:42 15.01.2023
 
В Молдавии объяснили позицию по антироссийским санкциям ЕС

Водэ: Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за риска не получить газ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности, заявил в воскресенье журналистам в Кишиневе официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Даниэл Водэ.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В прошлом году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ". В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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"Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом", - сказал Водэ в комментарии радиостанции "Свободная Европа", финансируемой правительством США.
При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что официальный Кишинев с пониманием относится к решению Евросоюза ввести санкции против России, которая ведет военную спецоперацию на Украине.
По словам Водэ, "Молдавия на 60-80% соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза".
Ранее ряд молдавских СМИ, ссылаясь на текст доклада Европейской комиссии, отметили, что Молдавия как страна-кандидат на вступление в Евросоюз отстает от процесса гармонизации своего законодательства с законодательством ЕС, также официальный Кишинев не прилагает максимум усилий на присоединение к ограничительным мерам ЕС.
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Осенью прошлого года западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
По оценке президента страны Майи Санду, Молдавия выполнила на данный момент меньше половины из 35 пунктов Плана действий на 2022 год.
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10 января, 17:01
Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе
 
В миреМайя СандуИгорь ГросуКишиневМолдавияРоссияЕвросоюзМолдовагаз
 
 
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