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Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки - РИА Новости, 15.01.2023
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Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки
Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки - РИА Новости, 15.01.2023
Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки
Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц, в том числе одну М777 американского производства, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:09
2023-01-15T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц, в том числе одну М777 американского производства, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-30 в ДНР и две самоходные гаубицы "Гвоздика" в Запорожской области и ДНР. "Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:09 15.01.2023 (обновлено: 14:10 15.01.2023)
 
Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки

Минобороны России сообщило об уничтожении восьми гаубиц ВСУ за сутки, в том числе М777

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне проведения спецоперации
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц, в том числе одну М777 американского производства, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-30 в ДНР и две самоходные гаубицы "Гвоздика" в Запорожской области и ДНР.
"Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 января, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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