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Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки

Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки - РИА Новости, 15.01.2023

Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц за сутки

Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц, в том числе одну М777 американского производства, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:09

2023-01-15T14:09

2023-01-15T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили восемь украинских гаубиц, в том числе одну М777 американского производства, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-30 в ДНР и две самоходные гаубицы "Гвоздика" в Запорожской области и ДНР. "Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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