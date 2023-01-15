https://ria.ru/20230115/filippiny-1844930076.html

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 27

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 27 - РИА Новости, 15.01.2023

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 27

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 27, пострадали 11 человек, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T07:31

2023-01-15T07:31

2023-01-15T07:54

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филиппины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 27, пострадали 11 человек, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий. По данным совета, три человека числятся пропавшими без вести. Отмечается, что 1 281 дом получил повреждения, из которых 369 полностью разрушены. В 54 городах нарушено электроснабжение, в 14 возникли перебои в подаче воды, еще в 13 получили повреждения линии связи.Согласно данным из сводки, 112 596 человек находятся в 217 эвакуационных центрах, 9,8 тысячи предварительно покинули свои дома. В результате наводнения повреждены 54 моста и 215 дорог, стихия повлияла на работу 24 морских портов. В 532 городах и муниципалитетах были приостановлены занятия в учебных заведениях, еще в 127 прекращены работы.В субботу сообщалось о 20 погибших и восьми пострадавших на Филиппинах в результате наводнений.

https://ria.ru/20230115/zemletryasenie-1844928833.html

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в мире, филиппины