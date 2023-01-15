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Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык? - РИА Новости, 15.01.2023
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230115/ezopovyazyk-1844665768.html
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык? - РИА Новости, 15.01.2023
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. Как писатели научились обходить цензуру и почему "Эзопов язык" стал так популярен?
2023-01-15T12:00
2023-01-15T12:00
как это по-русски
подкаст
литература
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Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи и задумки становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. Как писатели научились обходить цензуру и почему «Эзопов язык» стал так популярен?
audio/mpeg
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи и задумки становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. Как писатели научились обходить цензуру и почему «Эзопов язык» стал так популярен?
audio/mpeg
О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени можно послушать в эпизоде "Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, литература, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Литература
12:00 15.01.2023
 

Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?

Как это по-русски
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. Как писатели научились обходить цензуру и почему "Эзопов язык" стал так популярен?
О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени можно послушать в эпизоде "Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века".

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкастЛитература
 
 
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