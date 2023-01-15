https://ria.ru/20230115/energetika-1844961577.html
На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике
На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике - РИА Новости, 15.01.2023
На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике
Ситуация в энергетике на Украине сложная, плановые и аварийные отключения будут действовать не один день, заявил директор украинской энергетической компании... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:10
2023-01-15T12:10
2023-01-15T12:10
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киевская область
дтэк
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в энергетике на Украине сложная, плановые и аварийные отключения будут действовать не один день, заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Накануне украинский энергохолдинг сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. "Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовится к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено. Прогноз, что будут не только плановые, а и аварийные отключения, они будут длиться не один день", - сказал Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, дтэк
В мире, Украина, Киевская область, ДТЭК
На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике
Глава ДТЭК заявил, что отключения электроэнергии будут действовать не один день