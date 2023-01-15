https://ria.ru/20230115/energetika-1844961577.html

На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике

На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике - РИА Новости, 15.01.2023

На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике

Ситуация в энергетике на Украине сложная, плановые и аварийные отключения будут действовать не один день, заявил директор украинской энергетической компании... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:10

2023-01-15T12:10

2023-01-15T12:10

в мире

украина

киевская область

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844814697_0:37:3215:1845_1920x0_80_0_0_395dc1281fdf5c70633bfc62541be2a4.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в энергетике на Украине сложная, плановые и аварийные отключения будут действовать не один день, заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Накануне украинский энергохолдинг сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. "Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовится к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено. Прогноз, что будут не только плановые, а и аварийные отключения, они будут длиться не один день", - сказал Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.

https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киевская область, дтэк