https://ria.ru/20230115/ekonomika-1844996743.html

Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной

Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной - РИА Новости, 15.01.2023

Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной

Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:03

2023-01-15T14:03

2023-01-15T15:34

экономика

цены на нефть

владимир путин

павел зарубин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал он.Путин подчеркнул, что это видно по всем макроэкономическим показателям. "Вот у нас, я уже говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей – это безработица – на историческом минимуме находится. Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, павел зарубин, россия