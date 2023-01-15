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Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной - РИА Новости, 15.01.2023
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Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной - РИА Новости, 15.01.2023
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:03
2023-01-15T15:34
экономика
цены на нефть
владимир путин
павел зарубин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал он.Путин подчеркнул, что это видно по всем макроэкономическим показателям. "Вот у нас, я уже говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей – это безработица – на историческом минимуме находится. Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению", - отметил глава государства.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, павел зарубин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия
14:03 15.01.2023 (обновлено: 15:34 15.01.2023)
 
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной

Президент Владимир Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал он.
Путин подчеркнул, что это видно по всем макроэкономическим показателям.
"Вот у нас, я уже говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей – это безработица – на историческом минимуме находится. Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению", - отметил глава государства.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинПавел ЗарубинРоссия
 
 
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