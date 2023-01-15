https://ria.ru/20230115/ekonomika-1844996743.html
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной - РИА Новости, 15.01.2023
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:03
2023-01-15T14:03
2023-01-15T15:34
экономика
цены на нефть
владимир путин
павел зарубин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, гораздо лучше прогнозов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал он.Путин подчеркнул, что это видно по всем макроэкономическим показателям. "Вот у нас, я уже говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей – это безработица – на историческом минимуме находится. Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, павел зарубин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия
14:03 15.01.2023 (обновлено: 15:34 15.01.2023)
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
Президент Владимир Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной