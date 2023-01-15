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Заммэра Ефимов: завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке - РИА Новости, 15.01.2023
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Заммэра Ефимов: завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке
Заммэра Ефимов: завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке - РИА Новости, 15.01.2023
Заммэра Ефимов: завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке
Московские власти передали в аренду компании "Фабрика Вентиляции ГалВент" земельный участок для создания производства вентиляционного оборудования в рамках... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:14
2023-01-15T09:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Московские власти передали в аренду компании "Фабрика Вентиляции ГалВент" земельный участок для создания производства вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В реализацию МаИП на юго-востоке столицы компания вложит около четырех миллиардов рублей, при этом на предприятии появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест. Специалисты компании уже разработали план по масштабному производству технически сложного вентиляционного оборудования в рамках импортозамещения", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, новый завод построят в Некрасовке на участке площадью 5,5 гектара. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых компания должна закончить строительство завода площадью 37 тысяч квадратных метров.По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, ООО "Фабрика Вентиляции ГалВент" является одним из ведущих в РФ предприятий по производству систем вентиляции для жилищного строительства, производственных и промышленных объектов. Фабрика ежегодно производит свыше четырех миллионов квадратных метров воздуховодов и других элементов систем вентиляции. Как ожидается, строительство нового завода позволит увеличить объем выпускаемой продукции с нынешних 120 до 150 тысяч единиц изделий ежедневно.Для реализации масштабных инвестиционных проектов столица с 2016 года предоставляет инвесторам земельные участки в аренду на пять лет без проведения торгов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:14 15.01.2023
 

Заммэра Ефимов: завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Московские власти передали в аренду компании "Фабрика Вентиляции ГалВент" земельный участок для создания производства вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В реализацию МаИП на юго-востоке столицы компания вложит около четырех миллиардов рублей, при этом на предприятии появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест. Специалисты компании уже разработали план по масштабному производству технически сложного вентиляционного оборудования в рамках импортозамещения", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 09:14
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1%
По словам Ефимова, новый завод построят в Некрасовке на участке площадью 5,5 гектара. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых компания должна закончить строительство завода площадью 37 тысяч квадратных метров.
По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, ООО "Фабрика Вентиляции ГалВент" является одним из ведущих в РФ предприятий по производству систем вентиляции для жилищного строительства, производственных и промышленных объектов. Фабрика ежегодно производит свыше четырех миллионов квадратных метров воздуховодов и других элементов систем вентиляции. Как ожидается, строительство нового завода позволит увеличить объем выпускаемой продукции с нынешних 120 до 150 тысяч единиц изделий ежедневно.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов столица с 2016 года предоставляет инвесторам земельные участки в аренду на пять лет без проведения торгов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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