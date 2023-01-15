https://ria.ru/20230115/dtp-1845023925.html
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.01.2023
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли, еще трое получили различные травмы при столкновении грузовой "Газели" и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:08
2023-01-15T17:08
2023-01-15T19:13
происшествия
салаватский район
республика башкортостан
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УФА, 15 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили различные травмы при столкновении грузовой "Газели" и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль Chery Tiggo. "В результате ДТП пострадало 6 человек, в том числе 3 человека погибли (из них 1 ребёнок). Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - сообщили башкирские спасатели. В ГИБДД рассказали, что от удара "Газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo в припаркованный лесовоз "Volvo". Погибшему мальчику было 12 лет.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844809571.html
салаватский район
республика башкортостан
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, салаватский район, республика башкортостан
Происшествия, Салаватский район, Республика Башкортостан
17:08 15.01.2023 (обновлено: 19:13 15.01.2023)
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и трое пострадали при столкновении грузовика с иномаркой в Башкирии