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В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.01.2023
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В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.01.2023
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли, еще трое получили различные травмы при столкновении грузовой "Газели" и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:08
2023-01-15T19:13
происшествия
салаватский район
республика башкортостан
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УФА, 15 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили различные травмы при столкновении грузовой "Газели" и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль Chery Tiggo. "В результате ДТП пострадало 6 человек, в том числе 3 человека погибли (из них 1 ребёнок). Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - сообщили башкирские спасатели. В ГИБДД рассказали, что от удара "Газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo в припаркованный лесовоз "Volvo". Погибшему мальчику было 12 лет.
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салаватский район
республика башкортостан
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происшествия, салаватский район, республика башкортостан
Происшествия, Салаватский район, Республика Башкортостан
17:08 15.01.2023 (обновлено: 19:13 15.01.2023)
 
В Башкирии три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли и трое пострадали при столкновении грузовика с иномаркой в Башкирии

© Фото : Владимир Севастьянов/TelegramНа месте ДТП с грузовиком и легковой машиной в Башкирии
На месте ДТП с грузовиком и легковой машиной в Башкирии - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Владимир Севастьянов/Telegram
На месте ДТП с грузовиком и легковой машиной в Башкирии
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УФА, 15 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили различные травмы при столкновении грузовой "Газели" и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль Chery Tiggo.
"В результате ДТП пострадало 6 человек, в том числе 3 человека погибли (из них 1 ребёнок). Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - сообщили башкирские спасатели.
В ГИБДД рассказали, что от удара "Газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo в припаркованный лесовоз "Volvo". Погибшему мальчику было 12 лет.
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ПроисшествияСалаватский районРеспублика Башкортостан
 
 
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