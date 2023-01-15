https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html

В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ

В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023

В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ

Отец малолетнего ребенка, проживающий в Петровском районе Донецка, рассказал сотрудникам следственного комитета Российской Федерации, доставившим ему... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:09

2023-01-15T16:09

2023-01-15T16:09

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795182617_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_21e372ec8b72b370118bd25c46144632.jpg

ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Отец малолетнего ребенка, проживающий в Петровском районе Донецка, рассказал сотрудникам следственного комитета Российской Федерации, доставившим ему гуманитарную помощь, как вместе с ребенком попал под минометный обстрел украинских боевиков, сообщает корреспондент РИА Новости. "Ночью "весело" было. Были прилеты. Тут Старомихайловка рядом. И Марьинка. То с минометов, то из "Градов" прилеты. Я с ней (с грудным ребенком - ред.) два раза попадал. Вчера через улицу Дыбенко, и ближе к ставкам, к террикону, из миномета восьмидесятого (82 миллиметра) по нам прилетело. Только и слышал, как осколки по крыше били. И вот так всю войну. Испугалась (дочка) только, когда тут самолеты летели над трехэтажками. И когда в Белую Шахту стреляли", - рассказал отец малолетней девочки из Донецка. Обстрелы жилых кварталов и районов столицы Донецкой Народной Республики не прекращаются уже девятый год. Особо сильными они стали в последние пару месяцев. Боевики киевского режима наносят удары ежедневно и практически круглосуточно, используя при этом все имеющиеся виды вооружений, включая поставленные блоком НАТО образцы. Сотрудники СК РФ не только приезжают в обстреливаемые районы фиксировать последствия действий украинских военных, но и доставляют по адресам жителей помощь. "Привезли гуманитарную помощь нуждающимся семьям Петровского района Донецка. Адресно привозим, вручаем в руки семьям вещи и разные принадлежности. Конфеты для детишек, памперсы", - сообщил РИА Новости сотрудник СК РФ. Сегодня помощь от СК РФ была доставлена по четырем адресам Петровского района Донецка. Прямо во время доставки со стороны киевских боевиков велся перманентный обстрел жилых кварталов.

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994416.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, петровский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия