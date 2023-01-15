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Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку

Украинские войска в 15.45 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:05

2023-01-15T16:05

2023-01-15T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс