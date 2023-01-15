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Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в 15.45 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:05
2023-01-15T16:05
2023-01-15T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку